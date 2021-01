Traballa la maggioranza di Cuofano

di Carmine Pecoraro

A rischio la poltrona del sindaco Giovanni Maria Cuofano. Nei giorni scorsi, infatti, sette consiglieri hanno scritto un duro documento contro l’esecutivo, e pare che anche all’interno della maggioranza serpeggia un certo malessere per alcune scelte attuate dalla giunta. Critico anche l’ex consigliere comunale Pietro Torre che punta il dito contro la maggioranza: “é una giunta incapace di risolvere i tanti e gravi problemi del paese, non riesce a portare avanti neanche la normale amministrazione, devono andare subito a casa”. “Siamo, ormai, a 18 mesi dall’insediamento della “nuova” Amministrazione e tanto è avvenuto, in questo tempo, che necessita di un approfondimento concreto nell’aula consiliare.

