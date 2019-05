Tra new entry e riconferme i più votati in Campania

E’ Franco Roberti il piu’ votato in Campania tra le fila del Pd con 96.532. La scommessa del segretario nazionale Nicola Zingaretti sul capolista Franco Roberti e’ stata vinta. Segue con 56.870 voti l’europarlamentare uscente Giosi Ferrandino. Il Movimento 5 Stelle riesce ad assicurare uno scranno a Bruxelles alla capolista Chiara Maria Gemma che con piu’ di 34.672 voti e’ risultata la piu’ votata tra i grillini in Campania. Seguono Isabella Adinolfi con 31.192 voti e Piernicola Pedicini con 24.734 preferenze. Sul fronte della Lega, a Matteo Salvini, capolista, nonche’ leader e vicepremier, sono andate circa 112 mila preferenze. Seguono Lucia Vuolo con 36.391 preferenze e Valentino Grant (32.132 voti). Aurelio Tommasetti, rettore dell’Universita’ diSalerno, ottiene 21.059 preferenze. In Campania, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, raggiunge 76.963 preferenze. Aldo Patriciello ottiene 49.368 voti mentre Fulvio Martusciello incassa 30.780 preferenze. Giorgia Meloni, da sola, ottiene in Campania 39.683 preferenze seguita da Carmela Rescigno con 28.998, mentre Raffaele Fitto si ferma a 11.817 voti.

