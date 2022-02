Tour operator in commissione turismo

di Monica De Santis

Una rappresentanza dei tour operator salernitani, ieri mattina ha partecipato alla commissione annona e turismo. Un incontro nel quale gli operatori turistici hanno illustrato una serie di richieste per incentivare il turismo nella città. Nello specifico si è fatta richiesta di maggiore collaborazione e sostegno, soprattutto in vista delle fiere di settore. Quello che gli operatori turistici hanno messo in evidenza è la necessità di avere um pacchetto di iniziative da poter proporre affinchè si possa attrarre più turisti. Bene, la proposta fatta dalla consigliera Willburger di realizzare una broucher contenente i luoghi da visitare e le manifestazioni storiche che si svolgono in città. Dunque non solo Luci d’Artista, ma anche altre manifestazioni come Salerno Letteratura, Premio Charlot, Linea D’Ombra, la Fiera del Crocefisso e così via. Importante è anche riuscire a far si che la città di Salerno sia presente a tutte queste fiere nazionale e non solo, con un proprio stand.

