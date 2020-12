«Tosti e forti, avanti senza proclami»

di Marco De Martino

Fabrizio Castori è visibilmente soddisfatto dopo il successo corsaro di Venezia colto dalla sua Salernitana: “Abbiamo fatto una gran partita, abbiamo vinto qui e non era facile facendolo giocando bene e non concedendo nulla al Venezia. Abbiamo fatto un gol bellissimo –ha spiegato il trainer granata- con Anderson e bravissimi sul secondo a capitalizzare una ripartenza perfetta. L’unico neo è non aver chiuso prima la partita facendo il terzo gol ed alla fine ci può stare che il Venezia riesca a segnare su una palla sporca in mischia. Ciò non toglie che abbiamo disputato una grande partita, il risultato non è mai stato in discussione e la vittoria è stata figlia di una ottima prestazione”. La Salernitana è sempre più capolista, nonostante gli addetti ai lavori continuino a snobbarla in ottica promozione.

