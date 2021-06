Torrione e Pastena raccontati dagli alunni della Matteo Mari

di Monica De Santis

Conoscere la propria città, ma soprattutto conoscere il proprio quartiere e la storia della strada dove si vive. E’ stato questo lo scopo di un progetto messo in atto a Salerno e che si concluderà lunedì mattina presso l’Istituto Comprensivo “Matteo Mari” di Salerno quando saranno consegnati dalla Dirigente Scolastica Professoressa Flavia Petti e dal Console dei Maestri del Lavoro Giovanni Terranova, gli attestati di merito, agli alunni che hanno preso parte al progetto su citato e denominato “Il Territorio di Torrione, Pastena: la storia, i luoghi, le preesistenze, le persone”, proposto dal Consolato di Salerno, della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. Il progetto è stato ideato con lo scopo di indirizzare i ragazzi, tramite la ricerca, ad approfondire la conoscenza del luogo dove vivono. Inoltre, questo progetto realizzato nel corso dell’anno scolastico, si proponeva lo scopo di stimolare la cultura del lavoro, la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, non solo per i residenti, ma anche ai ragazzi provenienti da terre lontane e accolti a Salerno e provincia (Integrazione nel territorio, anche attraverso l’apprendimento della storia). Un’iniziativa questa che ha visto la viva partecipazione dei piccoli allievi che grazie a questo singolare ma interessante progetto hanno potuto conoscere ed apprezzare di più i quartieri e le strade dove vivono, dove sono cresciuti i loro genitori ed anche per alcuni di loro i nonni. Un vivo ringraziamento da parte dei Maestri Giovanni Terranova e Giuseppe Nappo impegnati in questo progetto, alla Dottoressa Flavia Petti, alla Referente Professoressa Rosaria Carrano, ai docenti che hanno attivamente collaborato nel percorso formativo, al fine di saper cogliere i valori e indirizzare gli alunni alla ricerca “storica” dei rioni della zona orientale di Pastena e Torrione. I bambini hanno imparato ad esempio che Pastena confina a est con il quartiere Mercatello, a nord con il rione Santa Margherita e il rione Picarielli, a nord-est con il quartiere Europa, a ovest con il quartiere Torrione, mentre a sud è bagnato dalle acque del golfo di Salerno. E che il quartiere è diviso principalmente tra il Lungomare di Salerno (Trieste), Lungomare Colombo e Lungomare Marconi con le annesse via Trento e via Posidonia. Mentre Torrione è un quartiere di Salerno, facente parte della Circoscrizione Irno, confina a est con il quartiere Pastena, a nord con il rione Calcedonia, Torrione Alto e Sala Abbagnano, a ovest con la stazione ferroviaria e il centro di Salerno dalla quale è separata dal fiume Irno, mentre a sud è bagnato dalle acque del golfo di Salerno. In questo quartiere si trova il Forte La Carnale, piccola roccaforte edificata sulla costa, nei pressi della foce del fiume Irno, allo scopo di difendere la città dalle incursioni Saracene. Il quartiere di Torrione è attraversato dalle due arterie principali che sono il lungomare Marconi e via Posidonia.

