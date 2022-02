Torquato incontra le associazioni. Domani corteo contro la criminalità

di Monica De Santis

Nei giorni scorsi Manlio Torquato, sindaco di Nocer Inferiore, aveva chiesto alla cittadinanza di mobilitarsi per dire no, all’ondata di violenza che sta colpendo tutto il territorio cittadino. E così dopo l’appello nella serata di ieri si sono incontrati presso l’aula consiliare del comune di Nocera Inferiore alla presenza, proprio del sindaco e degli assessori ed Federica Fortino vice sindaco e dell’assessore Sara Ascione, le associazioni Cgil Salerno Camera del Lavoro Nocera; Cisal Fiadel Agro Nocerino sarnese; ANPI Nocera Inferiore; Libera presidio di Nocera Inferiore; Aquamunda per il Sarno che verrà; Ridiamo vita al castello; Urbe Nocera; Arci-Uisp; Cooperativa giovanile; Carbon negative; Potere al popolo Agro Nocerino sarnese; Protezione Civile comunale; Protezione civile Noi con voi; Club Universo; Etruria; Archeoclub Nuceria Alfaterna; Scout Nocera Inferiore; Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Nocera; Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione di Nocera; Associazione polizia di Stato. L’incontro ha visto da parte delle stesse associazioni esprimere adesione e sostegno e partecipazione all’iniziativa del Corteo contro la criminalità, promosso dal Comune di Nocera Inferiore. Il corteo si terrà nella giornata di domani alle ore 17:30 con partenza da Piazza Municipio e attraverserà le principali strade cittadine; condividono un’azione comune di mobilitazione ed un percorso formativo per gli obiettivi di difesa della legalità e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica da avviare sin da subito a partire dalle prossime settimane .

