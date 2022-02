Torquato convoca i sindaci per l’uso dei fondi del Recovery

di Monica De Santis

Fondi del Recovery Fund per i comuni, ovvero fondi come strumento per il rilancio economico dei Paesi membri dell’Unione Europea. Si tratta in sostanza, lo ricordiamo, di un fondo per la ripresa, ritenuto “necessario e urgente” per far fronte alla crisi scatenata nel 2020 dal coronavirus. Il fondo è “mirato ai settori e alle aree geografiche dell’Europa maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti”. E’ questo il tema per il quale il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha invitato i sindaci di tutti i comuni dell’agro nocerino sarnese ed il sindaco di Cava de’ Tirreni ad incontrarsi per discutere delle tematiche di interesse comune. L’invito è giunto attraverso una nota con la quale Torquato ha espresso la volontà di aderire ad una riunione programmatica. Lo scopo di questa riunone sarà quello di proporre lo sviluppo di un coordinamento tra Sindaci in ordine ai fondi del recovery. “Stante la consapevolezza dell’opportunità concessaci con tale strumento – ha scritto Torquato, nell’invito fatto giungere agli altri sindaci – risulta necessario oltre che fondamentale per il nostro territorio garantire e valutare una programmazione in termini di coesione territoriale”. Torquato prosegue spiegando che… “Occorrerà discutere ed esaminare i bandi per la selezione e la presentazione di progetti di sviluppo su diverse tematiche di interesse comune quali l’ambiente, le infrastrutture, la mobilità e i servizi”. Per questi motivi è fondamentale secondo il sindaco di Nocera Inferiore, un incontro preliminare per trovare delle strategie comuni per il bene e lo sviluppo di un territorio che parte da Cava de’ Tirreni ed arriva fino a Scafati. Tale incontro sarà l’occasione per sviluppare un confronto più realistico a seguito delle diverse iniziative già attivate e intraprese dal comune di Nocera Inferiore. Per questo come abbiamo detto, Torquato ha proposto la convocazione della conferenza dei Sindaci, che iniziamente di doveva tenere lo scorso sabato mattina, ma che è stata rinviata a questa mattina alle ore 10,00 presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, ovviamente, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di accesso ai luoghi chiusi e considerando la necessaria adozione di adeguate misure di prevenzione a contrasto della diffusione del contagio. All’incontro sono invitati oltre che i primi cittadini dei comuni sopra citati anche gli assessori competenti.

