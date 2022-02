Torquato chiede alla cittadinanza un corteo contro la criminalità

di Monica De Santis

“Una mobilitazione popolare” è questo quello che ha richiesto Manlio Torquato 48 ore dopo l’ennesimo episodio criminale verificatosi sul territorio di Nocera Inferiore… “Ho riflettuto. – scrive il primo cittadino in una sua nota – Il mio appello all’urgenza non basta”. Proprio giovedì mattina Torquato era intervenuto sulla vicenda (Si è trattato del secondo ordigno esploso nel corso delle ultime settimane, che si aggiunge alle tre sparatorie, due presso un bar e una terza a ridosso di un’azienda, oltre che a due risse consumate in centro e in periferia.) affermando che… “L’ennesimo grave episodio verificatosi stanotte (mercoledì per chi legge, n.d.r.) con una esplosione nei pressi di un negozio in pieno centro, verosimilmente una bomba, rende ormai clamoroso ed urgentissimo il bisogno di sicurezza in città che diventa, dopo gli accadimenti di queste settimane, la priorità assoluta per la nostra comunità. Rivolgo perciò un accorato appello, perciò, alle Forze dell’Ordine alle autorità investigative tutte, di svolgere con accuratezza efficacia e soprattutto rapidità tutto quanto c’è da fare per fermare questa grave escalation criminale che rischia di riportarci al peggiore passato di questa città. L’Amministrazione assicura ogni possibile forma di collaborazione e invita la cittadinanza a fare altrettanto”. Dunque Torquato già l’indomani della bomba fatta esplodere in via Canale, alle spalle del comune, a ridosso di un negozio di abbigliamento e che ha visto la distruzione in gran parte le vetrine, aveva chiesto la collaborazione dei cittadini per evitare che episodi come quello di mercoledì sera si potessero verificare ancora. Il sindaco di Nocera Inferiore, è tornato sulla vicenda ancora una volta precisando che in situazioni come questa… “Ne’ Comitati per l’ordine e la sicurezza, che abbiamo già fatto. Ne’ eserciti, che’ lasciamoli ai teatri di guerra, o alla retorica, non certo utili alla lotta all’antistato. Ma un corteo, una marcia, una mobilitazione popolare, si”. Un invito, quello lanciato da Torquato, a tutta la cittadinza. Un invito ad unirsi per dire no alla criminalità e ad ogni forma di violenza. “Un corteo dove non ci si nasconda e si dica chiaro che qui la criminalità non la vogliamo. -prosegue nella sua nota ancora il primo cittadino di Nocera Inferiore – E che sia liberatorio, da ogni indifferenza, da ogni collusione, da ogni silenzio”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia