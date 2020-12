Tornano le luminarie: la soddisfazione di Corsetto

di Marco Naponiello

Eboli avrà le sue luminarie natalizie, grazie ad un provvedimento del commissario prefettizio De Iesu ed all’impegno della dirigente del settore che hanno accolto una sollecitazione dell’ex consigliere comunale Antonio Corsetto. E così si lluminerà anche quest’anno quello che si prospettava come un periodo natalizio sotto tono per Eboli, chiamata a fronteggiare l’emergenza Covid e la crisi socio-economica. Un piccolo messaggio per la comunità, che negli anni era abituata allo sfarzo di luci che ponevano la città solo dietro a Luci d’Artista di Salerno. L’iniziativa di Corsetto è arrivata dopo le reiterate proteste di commercianti e cittadini delle scorse settimane ed è stato lo stesso ex consigliere ad annunciare la possibilità di recuperare le luminarie natalizie.

