Torna “Salerno danza d’aMare”

di Monica De Santis

Dal 21 al 24 luglio a Salerno si alzerà il sipario sulla XIV edizione di “Salerno Danza d’aMare”, rassegna che unisce danza, mare e divertimento e che accoglie tanti giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Ad ospitare la kermesse tersicorea, diretta da Carmine Landi, saranno gli spazi del Centro Sociale di Salerno. Ancora una volta la manifestazione si pone come obiettivo principale quello di dare una grande opportunità per perfezionare le competenze pratiche e per sperimentare le potenzialità creative dell’arte tersicorea, con maestri di chiara fama. Una vetrina importante, in tanti hanno trovato in questo evento la chiave per aprire le porte al loro futuro artistico. L’evento è stato pensato e creato da un’organizzazione super partes che si propone di far vivere ai tanti danzatori un’esperienza formativa e allo stesso tempo divertente grazie alle tante lezioni di vario livello (principiante/intermedio/avanzato) e stile (Classica, Contemporanea, Moderna, Hip-Hop, Jazz Funk, Heels e altro ancora). Un cast di grandi nomi della danza che si rinnova ogni anno, compongono il corpo docento della manifestazione, a partire da Little Phil, la sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip-Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebri star quali Mariah Carey, Craig David, Britney Spears, Backstreet Boys, Justin Timberlake, recentemente è stato giudice del talent Tv “Amici di Maria De Filippi”. Ed ancora Andrè De La Roche scritturato come solista dal maestro Bob Fosse arriva in Italia con Dancing. Ballerino al fianco di Heater Parisi in TV, Vittoria Ottolenghi scrive: “…è uno dei migliori ballerini jazz del mondo, è il Nureyev della danza jazz”. E poi Kristina Grigorova, già solista e prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Comunale di Firenze – MaggioDanza, del Teatro dell’Opera di Roma. Ha danzato con la Compagnia Aterballetto diretta da A. Amodio, Compagnia Danza Italiana diretta da C. Fracci; Il Balletto di Roma diretto da F. Bartolomei e W. Zappolini; Arte Danza di E. Terabust e G. Vantaggio; Ballet de Temps Moderns con V. Derevianko. Si prosegue con Oliviero Bifulco, insegnante affiliato all’Abt Ntc Program, è stato uno degli allievi di punta di “Amici di Maria De Filippi” 2017. Poi ci sarà Rosario Cardettino Maître de Ballet e maestro di danza classica ospite in numerose compagnie tra cui: Stuttgarter Ballett, Hannover Ballett, Chemnitzer Ballett. Ed ancora Angelo V. Egarese Diplomato alla Scuola del Teatro di San Carlo di Napoli, entra a far parte del corpo di ballo partecipando a diverse produzioni. E infine Alessia è teacher al M.A.S. Music, Art’s & Show di Milano. Già ballerina nei programmi TV “La sai l’ultima?” Canale5, “The Voice of Italy” RAI2, “Dedicato a Minacelentano” RAI 1, “Dance Dance Dance” FoxLife; Come ormai da tradizione, le intense giornate di lezione culmineranno domenica 24 luglio sul palco dell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno dove le allieve e gli allievi dei laboratori coreografici di danza classica, moderna, contemporanea e hip-hop, dei workshop di contemporanea e di hells, diventeranno i protagonisti assoluti del GALA, danzando le coreografie firmate dai maestri André De La Roche, Kristina Grigorova, Oliviero Bifulco, Little Phil, Angelo V. Egarese e Alessia.

