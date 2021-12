Torna il Salone dello Studente

Il Salone dello Studente di Campus fa tappa in Campania con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Sette giorni (13-19 dicembre) ricchi di appuntamenti e stand virtuali, online e on demand, per far conoscere ai 320mila studenti delle scuole superiori della regione tutte le offerte formative post diploma. I primi quattro giorni (13-16 dicembre) gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 17 al 19 dicembre saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedellostudente.it. Al Salone, che abbraccia anche il territorio gli studenti della Calabria, partecipano università, scuole e accademie nazionali e internazionali. Tra le realtà del territorio, alla manifestazione partecipano l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Iuad Accademia della Moda di Napoli, l’Università Telematica Pegaso. La pandemia non ha fermato il desiderio dei ragazzi di costruire le basi per il proprio futuro e se in Italia le immatricolazioni per l’anno accademico 2020/2021 sono incrementate del 5,7% (dati Miur) rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda il dato complessivo delle università di Campania e Calabria, lo scorso anno il numero degli immatricolati era cresciuto del 4,8% in linea con l’andamento nazionale. In particolare spicca il +20% dell’Università Telematica Pegaso, dove è forte la presenza maschile con il 70% dei 6.379 immatricolati, e il +4,8% dell’Università Vanvitelli questa caratterizzata da una maggior presenza di ragazze, il 59%, così come l’Università Suor Orsola Benincasa dove la presenza femminile è all’84%. Il Salone dello Studente, che l’anno scorso è stato seguito online da 1 milione e 300mila studenti, riproduce in rete quanto gli studenti hanno trovato durante le edizioni in presenza degli anni scorsi. Come in una fiera reale, infatti, gli studenti che si “recheranno” al Salone collegandosi al sito www.salonedellostudente.it

