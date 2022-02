Torna dal 4 marzo la Fiera del Crocifisso

La Giunta Comunale di Salerno, presieduta dal sindaco Napoli, con apposita delibera ha approvato oggi lo svolgimento della Fiera del Crocifisso 2022, che torna dopo lo stop imposto dalla pandemia. Si svolgerà nei 4 Venerdì del mese di Marzo (4, 11, 18, 25) dalle ore 8:00 alle 18:00 in Via Giovanni Paolo II e nelle altre strade che perimetrano il Parco del Mercatello. “E’ ammessa – si legge nella delibera – la vendita di prodotti tipici del settore alimentare e non alimentare, con l’esclusione alcune categorie merceologiche che per loro stessa natura non possono qualificarsi come prodotti tipici; sono tassativamente esclusi gli articoli di scarpe, borse e vestiario in genere, nonché la somministrazione di alimenti e bevande e la preparazione di alimenti”. Inoltre è’ stata approvata la partecipazione del Comune di Salerno, con la spesa di 5mila euro, al progetto “10 Comuni 2022” organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza; via libera, infine, all’accordo con l’Agenzia Regionale Campania Turismo per lo svolgimento in collaborazione di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città: saranno aperti tre info point turistici (uno davanti alla stazione ferroviaria, uno su Corso Vittorio Emanuele, un altro presso il Teatro Pasolini vicino a Piazza della Libertà).

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia