Torna a Paestum Massimo Ranieri

A distanza da 5 anni dall’ultima standing ovation all’ombra dei Templi, sabato prossimo 14 agosto Massimo Ranieri torna nell’Area Archeologica di Paestum, “in quel luogo bellissimo e antico” come lui stesso ama definirlo, con il suo acclamato show “Sogno e son desto”. Nella ritrovata location dell’Arena dei Templi (ribattezzata Clouds, sede del MaCo Festival) in via Magna Grecia a Capaccio Paestum, dopo il lungo stop forzato a causa della pandemia, l’artista potrà finalmente festeggiare dal palco anche con il pubblico salernitano i suoi primi settanta anni trascorsi da grande protagonista della scena artistica italiana, tra musica, cinema e teatro. Dai primi aneddoti di inizio carriera ai grandissimi successi che lo hanno consacrato sulle scene italiane, Ranieri ripercorrerà la sua storia, artistica e umana, in un recital unicum in cui canzoni, poesie, sketch divertenti e aneddoti scorrono legati ad un doppio filo conduttore: la magistrale interpretazione del protagonista e la narrazione dedicata al coraggio degli ultimi, alle storie di amore e di speranza che inneggiano alla vita. In un susseguirsi di emozioni, nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i brani intramontabili del suo repertorio e della grande tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, trasportando il pubblico in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente che non smette mai di incantare e conquistare le platee di tutta Italia. Tra interpretazioni cult e racconti inediti, nella versione rinnovata del suo applauditissimo show “Sogno e son desto” trovano spazio anche le chicche del suo ultimo nuovo disco “Qui è adesso”, prodotto e arrangiato da Gino Vannelli, che raccoglie brani inediti e non, rendendo finalmente onore ad alcune perle pubblicate negli anni ’70 dall’artista, incluso l’emozionante singolo “Mia ragione”. Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). Lo show avrà inizio alle ore 21.30; i biglietti per assistere allo show – tutti nominativi e con posti numerati e distanziati – sono ancora disponibili nelle prevendite abituali (la prevendita più vicina alla location è lo Spazio Paestum in Via Magna Graecia, 877, Piazza Basilica, 0828 199 8272). I ticket saranno acquistabili anche al Botteghino dell’Arena aperto il giorno dello show dalle ore 18. L’accesso al pubblico, regolato e contingentato, sarà consentito dalle ore 19.30. Per accedere allo spettacolo è richiesto il Certificato Verde Covid-19 (Green Pass) che potrà essere esibito sia in formato digitale direttamente dal proprio smartphone – anche già salvato nel proprio rullino foto – che in formato cartaceo, reperibile oltre che dalle app ufficiali governative presso il proprio medico di base o in farmacia. È possibile anche mostrare la certificazione che attesti l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico purché effettuato entro le 48 ore precedenti l’accesso allo show. Si consiglia a tutti gli spettatori di arrivare e accedere all’Arena con largo anticipo per facilitare i controlli di sicurezza e dei documenti: all’ingresso, oltre al biglietto, verrà richiesto un documento d’identità valido e in originale per verificare la correttezza del nominativo riportato. L’estate in musica con Anni 60 produzioni proseguirà martedì 17 agosto all’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori dove è attesa Gianna Nannini con il suo tour “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”, mentre giovedì 19 agosto sarà Fiorella Mannoia a fare tappa nell’Arena dei Templi di Paestum con il “Padroni di Niente Tour”.

