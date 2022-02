Tommasetti non riesce ad entrare nel Cda del Senato Accademico

Tradito dalla sua stessa Università, guidata per diversi anni prima di aderire alla Lega e stravolgere gli equilibri, Aurelio Tommasetti non riesce ad essere eletto nel consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno. Le elezioni si sono tenute nella giornata di mercoledì e i risultati parlano chiaro: per l’ex rettore dell’Unisa “solo” 132 preferenze e il risultato non permette di entrare nel CdA del Senato Accademico. Per l’area Cun da 1 a 9 è stata eletta la docente Aquino Rita Patrizia del Dipartimento DiFarma; per l’area Cun da 10 a 14 sono stati eletti Francesco Piro del Disuff e Paolo Tartaglia Polcini del Disa-Mis mentre per il personale tecnico amministrativo è stato eletto Grieco Giuliano. La decisione di Tommasetti di candidarsi al Senato Accademico aveva sollevato non poche perplessità, visti anche i pochi rapporti istituzionali con l’attuale Rettore Loia. Una decisione, quella dell’attuale dirigente della Lega, mirata a dare una discontinuità all’attuale gestione ma gli elettori hanno deciso di non premiare la sua scelta, pur mancando la vittoria per una manciata di voti. er.no

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia