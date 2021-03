Tofalo e l’alloggio dell’Aeronautica: la Difesa sfratta l’ex sottosegretario grillino

La casa assegnata al grillino Tofalo è un appartamento situato in via Castro Pretorio, a poca distanza dalla Stazione Termini, e si trova nelle vicinanze del palazzo che ospita lo Stato maggiore dell’Aeronautica, dove c’era anche l’ufficio dell’ex sottosegretario. Non si tratta di un appartamento particolarmente lussuoso: è dotato di camera da letto, bagno, soggiorno e cucina. I problemi, semmai, sono altri. Tanto per cominciare, l’assegnazione non era affatto dovuta, anche se «si tratta comunque di una scelta discrezionale, che può essere dettata da motivi di sicurezza e dunque, almeno fino a che ha ricoperto l’incarico nessuno ha eccepito sulla regolarità dell’assegnazione».

