Tiziana D’Angelo, una donna alla guida di Paestum

“I musei italiani sono cambiati profondamente in questi anni e sono oggi un’eccellenza riconosciuta nel mondo, perché a guidarli sono andate le persone giuste attraverso rigorose selezioni internazionali”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la nomina di sei nuovi direttori di musei e parchi archeologici, selezionati da una commissione di altissimo livello scientifico. “L’incrocio tra autonomia e qualità dei direttori – prosegue Franceschini – ha permesso di compiere importanti passi avanti nella modernizzazione del sistema museale e nel rafforzamento della tutela e della produzione scientifica. Ringrazio la commissione per l’accurato lavoro svolto in questi mesi che ha portato alla nomina da parte del direttore generale musei, Massimo Osanna, di sei nuovi direttori, cinque italiani e uno francese”. Per quanto riguara l’Area Archeologica di Paestum e Velia è stata nominata come nuovo direttore Tiziana D’Angelo. Archeologa di formazione internazionale (Phd Harvard), esperta di arte e archeologia della Magna Grecia, insegna presso l’Università di Nottingham (GB), ha conseguito il dottorato di ricerca in archeologia classica all’Università di Harvard nel 2013. Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, iscritto dal 1998 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ha competenza territoriale sul museo e sull’area archeologica di Paestum, sul Museo narrante di Hera Argiva alla foce del Sele, sull’area dell’ex stabilimento della Cirio, sulle mura di cinta e su altre aree archeologiche di competenza. Il Parco ha il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici al fine di contribuire alla salvaguardia, alla ricerca e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Nata a Milano, ha ottenuto la Laurea Triennale in Antichità Classiche e Orientali al Collegio Ghislieri di Pavia, dove ha studiato dal 2001 al 2004 prima di trasferirsi nel 2005 a Oxford, dove ha studiato fino al 2007 grazie a una borsa di studi dello stesso Ghislieri, e dove ha conseguito il suo master di ricerca in Archeologia Classica. Dopo l’Inghilterra, gli Stati Uniti: nel 2013 D’Angelo ha infatti ottenuto il dottorato in Archeologia Classica all’Università di Harvard con una tesi sulle tombe dipinte dell’Italia meridionale in epoca classica ed ellenistica. “Con grande piacere apprendo della nomina dell’archeologa Tiziana D’Angelo alla guida del Parco archeologico di Paestum e Velia. – è il commento del sindaco di Capaccio – Paestum Franco Alfieri – In attesa di incontrarla di persona, ho appena avuto modo di congratularmi telefonicamente con lei per la prestigiosa e meritata designazione. Siamo certi che, come avvenuto in questi anni, l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum continuerà a portare avanti con il Parco una preziosa e proficua collaborazione. A lei l’augurio di buon lavoro da parte mia e dell’intera Comunità”. Anche il presidente della III Commissione regionale speciale e consigliere regionale M5S Michele Cammarano commenta in maniera positiva la nomina della D’Angelo… “Faccio il mio in bocca al lupo alla dottoressa Tiziana D’Angelo, nominata alla guida del Parco archeologico di Paestum e Velia. Archeologa di formazione internazionale e di grande competenza, sono certo che saprà assolvere al suo compito con la professionalità e la dedizione necessarie. Come presidente della Commissione Aree Interne e portavoce del territorio, sono pronto a mettermi a disposizione della nuova direttrice per portare avanti il lavoro di valorizzazione e rilancio di un Parco che il mondo ci invidia, ma anche dei tanti siti minori e dei molteplici borghi di un territorio che ha delle potenzialità altissime sotto il profilo culturale e storico”. La D’Angelo ha cominciato a lavorare proprio negli Stati Uniti, prima come assistente di ricerca e poi come Agnes Mongan Curatorial Intern presso gli Harvard Art Museums, tra il 2009 e il 2011. È stata poi borsista alla Phi Beta Kappa Society di Washington tra il 2011 e il 2012, e poi al Getty Research Institute di Los Angeles tra il 2012 e il 2013, quindi al Deutsches Archäologisches Institut di Berlino (2013) e poi di nuovo in America, al Metropolitan di New York (2013-2014). Dal 2014 al 2018 ha insegnato Arte Classica e Archeologia all’Università di Cambridge in qualità di lecturer, e nello stesso periodo è stata direttrice degli Studi Classici al St. Edmund’s College di Cambridge. Dal 2018 era docente (assistant professor) di Arte Greca e Romana Antica all’Università di Nottingham. Tiziana D’Angelo ha anche esperienza sul campo, avendo partecipato a diverse campagne di scavo in Italia e in Turchia e avendo collaborato alla realizzazione di diverse mostre. Come direttrice di museo è invece all’esordio: pur avendo già lavorato in passato presso strutture museali, non era mai stata alla guida di un istituto.

