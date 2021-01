Titolari e dipendenti dei locali della movida aderiscono a #ioapro

di Monica De Santis

Si è tenuta ieri sera dalle ore 20 alle ore 22 la manifestazione pacifica dei titolari di bar e ristoranti di Salerno aderenti all’Acs che hanno sposato la proposta della Tni #Ioapro, ovvero tenere simbolicamente aperti i loro locali come segno di protesta con il Dpcm e contro tutte le chiusure che alla categoria sono state imposte in questi mesi. Mentre da un lato i ristoratori sono felici di essere diventati zona gialla e di poter finalmente da domani riaprire almeno a pranzo dall’altro lato vogliono comunque far sapere a sindaco, governatore e presidente del consiglio che questo non basta per risollevare le sorti della categoria.

