Tir precipita nel vuoto, due morti a Campagna

Tragedia nei pressi del viadotto di Campagna, lungo l’A2 del Mediterraneo. Un tir, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha sfondato una barriera di protezione, cadendo nel vuoto. L’impatto ha completamente distrutto l’autoarticolato, ed il conducente ha perso la vita sul colpo. Sul posto anche il personale Anas ed i paramedici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del camionista e dell’assistente.

