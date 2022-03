Venerdì 18 marzo al Pub il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa), un viaggio nella musica brasiliana con Tijuca quartet, feat Carlo Lomanto. Sul palcoscenico del locale del Borgo Scacciaventi per l’appuntamento della rassegna MoroInJazz in formazione con Gerardina Tesauro alla voce, Aldo Vigorito al contrabbasso, Rocco Sagaria alla batteria, Marco De Gennaro al piano e con la partecipazione speciale del cantante e chitarrista salernitano Carlo Lomanto. l Tijuca, è un quartetto salernitano brazilian/jazz che fonde la cultura e la tradizione brasiliana con i colori del jazz. Tanto spazio all’ improvvisazione, peculiarità del mondo jazz, ma soprattutto tanto rispetto nell’eseguire brani che rappresentano la storia della musica brasiliana.Lo spirito che anima il concerto nasce dall’esperienza di vita di Gerardina Tesauro. Quasi dieci anni vissuti fra Italia e Sao Paulo sono il sale di un concerto che ci porta in Brasile, un paese che ci viene raccontato in musica con ritmo, affetto e un pizzico di saudade. Gerardina Tesauro, studia danza, teatro canto e storia dell’arte, ed intraprende all’eta’ di quattordici anni il suo percorso artistico, esibendosi come cantante e ballerina, e prendendo parte agli spettacoli teatrali dell’Associazione Avalon Teatro. Nel 2008 inizia la sua esperienza in Brasile, mantenendo sempre attivi i progetti lavorativi in Italia. Nel Paese sudamericano arricchisce le sue conoscenze, studiando danza e musica nell’accademia d’arte, “Centro de cultura musical de São Paolo” approfondendo dunque gli stili, samba, bossa nova, latin Jazz, ma anche i più tradizionali, come lo Choro ed il Sertanejo ; contestualmente studia il portoghese, nella scuola di lingue Wizard. Ristabilitasi in Italia nel 2015 viene ammessa, al corso di canto jazz al conservatorio G. Martucci di Salerno; nel quale sostiene vari seminari tra cui quello con Maria Pia De Vito, Tullio De Piscopo etc. Nel 2018 si laurea in Discipline Musicali Jazz e musiche improvvisate, con una tesi sull’evoluzione della musica brasiliana. Nel 2017 nella sua ultima permanenza a Rio, la cantante Bossa Nova si racconta, col chitarrista brasiliano Robertinho De Paula, al “Vinicius” (storico barzinho de Ipanema) ed alti jazz club siti in Rio de Janeiro, come Beco das Garaffas, Olho da Rua Jazz Club, etc. Nello stesso anno si reca in America, precisamente a New York, suonando con Benito Gonzalez, Alvaro, Ruggero ed altri musicisti del posto in alcuni locali, di cui ricordiamo il Luca’s Jazz Corner, Twins Jazz (Washington D.C.). Fonda nel 2013 il progetto di musica Brasiliana, TIJUCA nato dall’incontro fra la cantante Gerardina Tesauro ed il pianista compositore, Marco De Gennaro. Il duo salernitano, fonde la cultura e la tradizione brasiliana con i colori del jazz. Tanto spazio all’ improvvisazione, peculiarità del mondo jazzistico e tanto rispetto nell’eseguire brani che rappresentano la storia della musica brasiliana. Dando vita nel 2014 al lavoro discografico O REAL. Quello che ad oggi, e’ divenuto un quartetto, con la passione per questo genere cosi vasto, e’ quello che vede: Gerardina Tesauro alla voce, Marco de Gennaro al piano, Aldo Vigorito al contrabbasso, Rocco Sagaria alla Batteria. Il concerto, venerdì 18 marzo con inizio alle ore 22.00, si terrà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori.Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente con super Green Pass, con obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2.

