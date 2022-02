Tifosi delusi a metà “Abbiamo fermato il Milan, mica poco”

di Federica Agosto

“Credo che la scelta del nuovo allenatore sia stata dettata dal cuore di Iervolino. Scegliere mister Nicola, forse è la scelta migliore che il presidente potesse fare, ha un curriculum sorprendente, abbiamo visto tutti quello che ha fatto in passato con le altre squadre che ha allenato e forse è davvero l’allenatore che ci serve se vogliamo lottare per la promozione. Il pareggio di oggi? Certo la vittoria sarebbe stata molto meglio, ma sono fiducioso, siamo comunque riusciti a fermare il Milan e non credo che sia poco”.

A parlare è Riccardo Gregori, un super tifoso granata che anche ieri non è mancato allo stadio a sostenere gli undici allenati da mister Nicola, alla sua prima uscita con i granata.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo. – commenta Andrea Bassi – Devo dire che la squadra l’ho vista bene in campo. Forse ci voleva un po’ di coraggio in più nella ripresa, quella cattiveria che alla fine ti porta a vincere le partite. Quando siamo andati in vantaggio al 72° minuto, dovevamo resistere e non dare al Milan la possibilità di avvicinarsi subito alla nostra porta. Purtroppo loro sono il Milan e noi abbiamo subito la forza di una squadra più collaudata della nostra. Peccato perchè veramente abbiamo sfiorato il colpaccio per poco. Ma la fiducia rimane, noi ci crediamo e continueremo a crederci fino alla fine”.

E anche se alla fine i tre punti non sono arrivati, i tifosi comunque sono rimasti entusiasti della prova dell’undici granata, proprio come conferma Simone Di Donato… “E’ stata una gara molto emozionante, certo il pareggio ci lascia un po’ di amaro in bocca, ma noi non buttiamo via nulla. Comunque è un altro punto preso, è comunque importante. La percentuale di probabilità nella salvezza, purtroppo continua ad essere molto bassa. Però dopo la prova di oggi, ed un pareggio strappato al Milan, sognare non costa nulla e quindi noi continuiamo a sognare e a credere che diventi realtà”.

