Tiene aperto bar in zona orientale: sanzionato titolare

Personale della Divisione Amministrativa della Questura di Salerno, all’esito dell’attività di accertamento effettuata in un’area di servizio della zona orientale di Salerno, ha elevato verbale di illecito amministrativo a carico del titolare di un Bar, in quanto trovato aperto in violazione del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, articolo 1 comma 2, relativo al mancato rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Nella circostanza è stata anche adottata la misura della chiusura provvisoria dell’esercizio per giorni 5 (cinque), ai sensi dell’art. 4, comma 4, del citato D.L.

