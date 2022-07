Ticket per assistere ai concerti, Calce attacca il sindaco De Prisco

di Monica De Santis

Polemiche a Pagani in merito all’organizzazione della due giorni di concerti organizzata presso l’area Pignataro. Il sindaco Lello De Prisco con una comunicazione ufficiale ha fatto sapere che essendo questa una manifestazione di musica e food, per motivi di sicurezza pubblica, per accedere all’area dei primi 20 metri adiacenti al palco sarà necessario aver acquistato un ticket menù completo (pizza, birra, acqua, frutta, dolce e caffè) nei giorni tra il 9, il 10, l’11 e il 12 luglio e che in ogni caso non si potrà accedere all’area prima delle 19,30. A queste precisazioni del primo cittadino non ci sta il consigliere comunale Calce che ha così commentato: “Per motivi di sicurezza e per evitare disagio a coloro che consumano sarà necessario acquistare il ticket?- scrive Calce – Ma che organizzazione è? Quindi l’accesso diventa a pagamento e non è vero che saranno due serate di musica gratuite per tutti. Tale cambiamento (in corso) penalizzerebbe chi non è intenzionato o non può consumare per qualsiasi motivo. Nel piano di sicurezza per un evento così “importante” non è determinato il flusso in funzione alle capacità di ricezione? Non esiste un opportuno piano di sicurezza nonché quello in caso di emergenza? Esiste un piano allegato alla delibera “autorizzativa”? chi è il proponente/organizzatore? Ha inviato variazione alla SIAE , riconoscendo la giusta percentuale per il diritto di riproduzione? Caro sindaco – conclude il consigliere d’opposizione Calce – a me sembra un cambio di regole in corso per trarre il massimo profitto e danneggiare come sempre le fasce più deboli ed impossibilitati”.

