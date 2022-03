“Ti accolgo” il centro La Tenda offre 30 posti letto

Ti accolgo, che che posto è questo il nome del percorso per la pace organizzato dall’ associazione “La Tenda” Salerno. Che prevede l’accoglienza nelle diverse strutture del centro che conta ben 30 posti letto disponibili, uno sportello legale sanitario con il disbrigo delle pratiche e la regolarizzazione per adulti e minori, dei corsi di italiano per adulti e minori e una mediazione scolastica interculturale con l’inserimento dei minori negli istituti scolastici del territorio. Ma non è tutto l’associazione la tenda ha previsto anche l’accoglienza di prossimità presso le famiglie che volessero ospitare i profughi ucraini è una raccolta di beni di prima necessità e farmaci. Tutte le informazioni in inglese per poter aderire e aiutare i volontari della tenda si possono ricevere presso la sede di via Ferravecchia n 20

