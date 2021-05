Tetti di spesa esauriti, da giugno analisi ed esami a pagamento

Da giugno saranno bloccate le prestazioni sanitarie in regime di convenzione come comunicato dall’Asl Salerno a marzo ai centri privati? Che cosa ne sarà delle strutture sanitarie private e dei loro dipendenti che non si sono mai fermati durante la pandemia? Cosa faranno i pazienti che necessitano di esami diagnostici urgenti visto che le strutture pubbliche sono sotto pressione a causa del Covid e ci sono lunghe liste di attesa? Queste e molte altre domande ad oggi purtroppo sono senza risposta. Dalla Regione e dall’ASL non ci sono ulteriori comunicazioni. La speranza per i centri, ma soprattutto per i Pazienti costretti a pagare analisi cliniche ed esami radiologici a prezzo pieno è legata al Decreto Sostegni bis che accoglierà ulteriori misure per la tutela della salute. Tra queste oltre a offrire la possibilità ai Pazienti che hanno contratto il Covid di non pagare il ticket delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, è prevista una voce sulle liste di attesa con uno stanziamento di 100 milioni di euro da suddividere tra le Regioni per acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale dal privato accreditato. Di certo c’è che in Campania, dall’attivazione dei tetti di spesa, la sanità privata accreditata vive nel limbo di color che sono sospesi e i pazienti, in numero ancora troppo alto, sono convinti si tratti di uno sciopero prolungato e non di un meccanismo economico – finanziario….

