Test preliminare per l’accesso ai percorsi per Scuola Secondaria di primo grado

Test preliminare per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Sos | Scuola Secondaria di Primo Grado, che si svolgerà in presenza al campus di Fisciano il giorno martedì 29 settembre. L’Ateneo ha lavorato ad un articolato piano organizzativo al fine di garantire una fluida gestione di tutte le operazioni, nel massimo rispetto della normativa di sicurezza anti-Covid19. Prima del giorno di svolgimento della prova ogni partecipante dovrà consultare la guida con tutte le informazioni necessarie: Orari di riferimento, Candidati e accompagnatori, Norme di sicurezza anti-Covid19, Documentazione necessaria, Accesso al campus di Fisciano. Dall’Ateneo inoltre fanno sapere che i candidati che raggiungeranno il Campus in autobus l’arrivo e di conseguenza la partenza delle autolinee sarà in corrispondenza del parcheggio Multipiano. Alcune direttrici potrebbero effettuare fermata anche al Terminal BUS, ma le corse di ritorno partiranno in ogni caso dalla fermata “parcheggio Multipiano”.

