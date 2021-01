Terremoto, Villani (M5S): Per Comuni provincia Salerno sbloccati fondi post sisma

“Oltre 35 milioni per i Comuni della Provincia di Salerno: sbloccati grazie al MoVimento 5 Stelle i fondi post sisma”. Così la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani che annuncia in una nota lo sblocco dei fondi relativi alla Legge 219/81. “Un altro passo verso la semplificazione e sburocratizzazione – aggiunge -: ora sarà più facile erogare le risorse della L.219/81! Grazie ad un emendamento del M5S alla Legge di Bilancio 2021, a prima firma del deputato Generoso Maraia e sottoscritto anche da me, abbiamo introdotto una norma che consente di distribuire le somme residue da liquidare e già assegnate, per il completamento della ricostruzione post terremoto in Campania”.

