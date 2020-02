Tenta la rapina ai danni del tabacchi di via Roma: preso

di Pina Ferro

Attimi di grande tensione sono stati vissuti, nella serata di ieri, nei pressi della chiesa di Santa Lucia in via Roma, a causa di un tentativo di rapina posto in atto ai danni di un tabacchi. Secondo una prima ricostruzione di fatti sembra che un cittadino magrebino abbia fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale e dopo aver miunacciato la titolare ha tentato di farsi consegnare i soldi presenti nella cassa. Pare sia nata unalieve colluttazione che è costata alla commerciante alcune contusioni. Lo straniero a questo punto ha tentato la fuga. Una fuga durata solo pochi minuti, infatti, è stato bloccato dagli agenti di una volante immediatamente allertati. Chi ha chiamato la polizia ha segnalato non un tentativo di rapina ma una rissa in corso nei pressi del tabacchi. Segnalazione nata dal gran numero di persone che si erano radunate dinanzi al tabacchi. Bloccato lo straniero è stato condotto presso gli uffici della Questura dove è stato fotosegnalato, identificato e sottoposto agli accertamenti di rito. Al momento non si conosce la posizione dello straniero sul territorio italiano.

