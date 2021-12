Teatro, gli appuntamenti di questa settimana

di Monica De Santis

Al Teatro La Ribalta “Prove in zona Rossa”

Sabato 4 dicembre alle ore 21, il Teatro La Ribalta di Salerno, diretto da Valentina Mustaro, presenta, nell’ambito della stagione teatrale 2021/2022 la compagnia “Amici del Teatro” di Pagani di Alfonso Giannattasio in “Prove in zona rossa (a maronn ce pensa)”, spettacolo inedito in due atti. Per assistere alla rappresentazione è possibile acquistare i biglietti attraverso il sito www.teatrolaribaltasalerno.it/ al costo di 10 euro.

Al Cammesola “E allora? Tango”

Terzo appuntamento domenica 5 dicembre nel nuovo teatro di Ogliara, il Cammesola, che ospiterà proprio i padroni di casa, ovvero la compagnia de “I Pappici” diretta da Rosita Sabetta che proporrà “E allora? Tango”. In scena ci saranno Francesco Tommasino, Bruno Rocco, Silvana Vitale, Ivana Cocco, Loredana Senatore, Dora Milo e Luigi Prete. Le luci e l’audio sono a cura di Sandro Calabrese.

Al ex tabacchifico “Non si finisce mai di ridere”

La “Magnifica Gente Do Sud” di Alfonso Ferraioli e Clotilde Grisolia dell’associazione “Crescere insieme oltre il teatro”, proporranno domenica 5 dicembre alle ore 18,30 “Non si finisce mai di ridere”.Lo spettacolo si terrà sul palcoscenico dell’ex Tabacchificio di Mercato San Severino a Piazza del Galdo. Per prenotare il numero è il seguente: 3281917331

