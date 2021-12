di Gaetano Del Gaiso

Oggi, alle ore 20:30, al Piccolo Teatro Portacatena di Salerno, avrà luogo la première dello spettacolo di musica e teatro “Teatro & Canzoni 2.0 – Storie in canzoni e monologhi”, nato dal fortunato incontro fra Sergio Mari e il Piervito Grisù con l’intento di far convergere due mondi apparentemente distanti per età e cultura artistica. Piervito Grisù è una presenza ampiamente affermata sulla scena hip-hop e raggae del nostro Sud Italia. Con sulle spalle collaborazioni importanti come quelle con i 99 Posse, i Sud Sound System ed Anthony Johnson, interventi di prestigio come quelli in apertura dei concerti del world music artist Enzo Avitabile, del rapper J-ax, del tombettista augustino Roy Paci e del cantautore francese di origini spagnole Manu Chao, da sempre, Grisù si occupa d’indagare, coi suoi testi, le questioni più pregnanti della nostra società. Caratteristica, questa, che certamente ha contribuito a far emergere il suo talento di telltaler in uno scenario, quello del meridione musicale, che s’è a più riprese riconfermato come vera e propria fucina di talenti con una spiccata predilezione per l’hip-hop e il raggaeton. Sergio Mari, dal canto suo, è ormai da anni che si occupa d’energizzare il pubblico di giovanissimi che è solito accogliere ai suoi spettacoli teatrali con pièce rivolte a temi spinosi come legalità e gioventù. “Teatro & Canzoni 2.0 – Storie in canzoni e monologhi” più che uno spettacolo, è una libbra dai lunghi bracci, da cui pendono due piatti su cui si collocano, con egual fardello, canzoni e monologhi che hanno in comune temi come l’amore, lo sport, l’alcolismo e l’immigrazione. Non mancano, poi, riferimenti ai trascorsi artistici e culturali delle due personalità coinvolte: dalle irriverenti nuance di Cuchirichi, singolo del 2020 pubblicato da Grisù per “La pecora nera”, sino al ricordo del recentemente scomparso Pino Daniele. «È stata ‘Gomorra’, una mia canzone dall’album ‘Noi non siamo in errore’, che mi ha fatto incontrare con Grisù», sostiene Mari. «L’attenzione che ho auvto per i giovani, in quel brano, non è sfuggita all’occhio attento di Piervito, visto che anche lui ha ormai caratterizzato la sua carriera musicale a questa analoga attenzione. E così, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, abbiamo discusso e abbiamo messo su questo spettacolo di teatro-canzone». «Lo spettacolo sta già ricevendo le sue prime riverberazioni positive», asserisce Grisù, «anche già prima della ‘prima’. Attento come sono, e come, d’altronde, è anche Sergio, a comunicare bene ciò che faccio, lo spettacolo è già entrato nel mirino delle scuole e dei docenti per le tematiche affrontate. La première dello spettacolo, che sarà al Piccolo Teatro Portacatena di Salerno, sarà sicuramente il viatico per una tournée che speriamo possa essere lunghissima e partecipatissima».

