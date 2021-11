Tazzine rosse decorate dagli studenti dell’artistico per dire no alla violenza

di Monica De Santis

E’ stata presentata ieri mattina presso la Camera di Commercio di Salerno, l’iniziativa “Tazzine rosse”. Un progetto che vede il patrocinio del Comune di Salerno, della Regione Campania, di #100donnevestitedirosso, del Centro Italiano Femminile, della Camera di Commercio e Fondazione della Comunità Salernitana. Il progetto partito ieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è promosso dall’associazione Save The Woman che coinvolge donne, bambini e ragazzi contro la violenza sulle donne, partendo dalla tazzina da caffè, un piccolo oggetto quotidiano di vita famigliare, che dovrebbe rappresentare quella serenità che tutti si meritano, ma non tutti hanno. L’iniziativa prenderà avvio al Liceo Sabatini Menna, con la collaborazione della storica torrefazione Caffè Trucillo, con l’obiettivo di coinvolgere successivamente anche altre città italiane. Gli studenti del Liceo, diretti dall’artista salernitano Giovanni Savastano, durante un workshop sulla ceramica decoreranno le tazzine messe a disposizione da Caffè Trucillo con frasi estrapolate dai media, parole con cui vengono puntualmente minimizzati episodi di cronaca legati alla violenza. E poi, anche con le parole usate dai carnefici per giustificare la loro violenza. Le tazzine da caffè, piccole e delicate, si vestiranno così delle parole degli abusi, per raccontare quella guerra che troppo spesso si consuma all’interno delle mura domestiche. Le opere d’arte così realizzate saranno messe all’asta sull’e-commerce di Caffè Trucillo shop.trucillo.it, sostenendo con una ampia visibilità il progetto e il lavoro degli studenti. Il ricavato della vendita sarà devoluto a favore dell’Associazione Save The Woman e della Fondazione della Comunità Salernitana, e utilizzato nuovamente a scopi benefici, creando un sistema virtuoso.

