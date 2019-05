Tar del Lazio sospende annullamento playout

Terminata l’udienza, fiduciosi i legali Barone e Gentile in rappresentanza del Comune di Salerno e del club granata. Bocche cucite per l’avvocato Catricalà che invece assiste il Foggia: “Non voglio commentare”. In serata, al più tardi domani, dovrebbe essere pubblicato un decreto di sospensione cautelare della delibera del consiglio di Lega B dello scorso 13 maggio. Il 28 maggio se ne discuterà nuovamente con una nuova udienza al Tar del Lazio.

