TAMPONI RAPIDI PER IL COVID DISPONIBILI PRESSO I CENTRI VERRENGIA

Da venerdì 20 novembre saranno disponibili, presso il Centro Analisi Cliniche Verrengia, in corso Vittorio Emanuele, 95 a Salerno, i tamponi rapidi per il Coronavirus.

Rispetto al tampone classico, quello rapido o “antigenico” non ricerca il genoma virale ma la presenza di proteine di superficie del virus, chiamate anche antigeni.

Se il tampone classico necessita di tempi più lunghi per la sua elaborazione, i risultati del tampone rapido sono molto più rapidi: in circa 20 minuti si riceve l’esito. Il test ha elevate performance di sensibilità e specificità.

Se il risultato è negativo l’organismo potrebbe non essere stato esposto al virus fino ad oggi, ma rimane comunque suscettibile di infezione se entra a contatto con il virus successivamente al test.

Si consiglia di rivolgersi sempre al proprio medico curante per ulteriori approfondimenti.

Se il risultato è positivo, il tampone ha rilevato la presenza dell’antigene SARS-CoV-2 nell’organismo; in questo caso il paziente dovrà effettuare il tampone molecolare, che rimane il test di riferimento per la diagnosi del virus SARS-CoV-2. ed osservare un periodo di autoisolamento fino al risultato del test molecolare. L’esito del Test sarà comunicato alla ASL di competenza.

“Prosegue il nostro impegno nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Per far fronte alla grande richiesta, dopo i test sierologici e i tamponi naso-orofaringei classici, presso la nostra struttura sarà possibile effettuare, in totale sicurezza e personale dedicato, il tampone rapido per il Coronavirus” spiega Carmine Giordano, direttore commerciale dei Centri Verrengia.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia