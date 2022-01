Tamponi gratis per studenti nelle farmacie tante le prescrizioni

di Monica De Santis

Da inizio settimana nelle farmacie di tutto il territorio campano, è possibile effettuare test rapidi contro il Covid -19 per gli studenti fino alle scuole superiori di secondo grado. Un’ iniziativa che è stata accolta di buon grado soprattutto dalle famiglie che dalla ripresa delle scuole si sono viste costrette a sottoporre i loro figli a tamponi a causa di contatti con persone positive o con compagni di classe risultati poi positivi… La procedura per poter effettuare il tampone nasale gratuitamente presso una delle farmacie aderenti, ci viene illustrata dal dottor Ottavio della farmacia Sait di Salerno… “Quando in una classe vi è più di un alunno positivo, l’Asl si attiva e comunica ai medici di base le varie positività, i quali a loro volta vengono autorizzati a prescrivere una ricetta medica per effettuare il test. Con la ricetta medica gli studenti possono poi andare in una delle farmacie aderenti, presentarla e quindi effettuare il tampone e attendere il risultato che arriva dopo una quindicina di minuti”. Dunque non basta la comunicazione dei dirigenti scolastici di messa in Dad di una classe per casi Covid, come inizialmente si era detto. I tamponi possono essere effettuati gratuitamente solo con prescrizione del proprio medico di famiglia o del pediatra. Iniziativa questa voluta dalle Asl regionali e che come detto è partita tre giorni fa… “E stiamo davvero effettuando molti tamponi proprio ai ragazzi. Alle 10,30 di questa mattina (ieri per chi legge, n.d.r.) – prosegue il farmacista della Sait – avevamo già effettuato oltre 15 tamponi a studenti di varie scuole e sicuramente altri ne faremo in giornata. E credo che la situazione sia la stessa anche nelle altre farmacie della città, come della provincia e dell’intera regione”. Il dottor Ottavio spiega anche che al di là dei tamponi gratuiti ogni giorno sono tante le persone se si recano nelle farmacie per sottoporsi al test… “E’ un periodo questo in cui siamo oberati dalle richieste. E la percentuale dei positivi al test si asesta tra il 10/15% ogni giorno. Questo ovviamente varia in base alle giornate a volte arriviamo anche al 20% di tamponi positivi. Diciamo comunque che siamo sulla media nazionale delle positività. Sono sicuramente in aumento i positivi tra i ragazzi. Proprio martedì ad esempio abbiamo trovato positivo un neonato di 6 mesi. Va anche detto che da diverso tempo una volta che un tampone rapido risulta positivo non c’è più bisogno di fare quello molecolare. Il risultato di positività viene infatti registrato direttamente da noi sul portale della Regione Campania che a sua volta attiva le Usca e le Asl”. Sul tema dei vaccini il farmacista salernitano conferma che nuovamente Federfarma ha chiesto al Asl di Salerno, come mai solo sul territorio salernitano non sia stato attivato il servizio presso le farmacie, servizio che sembra essere attivo a Napoli come in altre città… “Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità, su base volontaria, abbiamo anche seguito un corso di aggiornamento per la somministrazione dei vaccini. Personalmente come farmacia Sait siamo pronti a partire in qualsiasi momento, basta solo che ci vengano forniti i vaccini e ci venga data l’autorizzazione”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia