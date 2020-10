Tampone per il sindaco Napoli dopo che il suo autista era risultato positivo

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha effettuato nel pomeriggio di lunedì un tampone in seguito alla positività di un suo stretto collaboratore. Infatti, l’autista del sindaco, residente a Baronissi, ed iscritto nella palestra dell’istruttore contagiato è risultato positivo a sua volta al tampone. Nel pomeriggio di ieri, fortunatamente è arrivato il responso negativo per il sindaco. Per precauzione, comunque, nella mattinata di ieri sono stati altresì sottoposti a test gli altri componenti dello staff del primo cittadino venuti a contatto con il dipendente comunale. Anche per loro nella tarda serata di ieri sono arrivati gli esiti dei tamponi che sono risultati tutti negativi. Ma purtroppo, ad una buona notizia se ne devono registrare altre negative. Infatti nella giornata di ieri sono stati riscontrati altri 22 casi di Covid tra Salerno e provincia. A comunicarlo come sempre l’Asl di Salerno che ha fatto sapere che di questi 7 casi sono stati riscontrati a Salerno, 3 a Baronissi, 5 a Nocera inferiore, 1 a Battipaglia 1 a Campagna , 1 a Cava, 1 a Castel San Giorgio, 1 a Ravello, 1 mercato San Severino, 1 ad Ascea, 1 a Vietri sul Mare.

