Taglio del nastro per “Obiettivo Sud”

di Monica De Santis

Si è tenuta ieri pomeriggio alla presenza del consigliere regionale Franco Picarone, del vice sindaco Paky Memoli, della presidente della Fondazione della Comunità Salernitana Antonia Autuori, della direttrice nazionale di Confassociazione Adriana Apicella, della consigliera comunale Antonia Willburger, l’inaugurazione di “Obiettivo Sud” la mostra del fotoreporter Alessandro Memoli, che racconta per immagini paesaggio, monumenti, storie e la capacità di fare impresa nei piccoli borghi della Campania. Un brindisi di in bocca a lupo per un giovane che ha deciso di coltivare il suo sogno senza lasciare la sua terra. L’esposizione, organizzata da Leonarda Scrocco, presidentessa di Confassociazioni Campania e Ucid Cava-Costa d’Amalfi in collaborazione con il Comune di Salerno, ad ingresso gratuito, si inserisce in una più ampia rassegna culturale arricchita da diversi appuntamenti culturali e si compone di 30 foto di grandi dimensioni (1 metrox50 cm a colori e in bianco e nero). Ad accogliere i tanti che ieri pomeriggio hanno preso parte all’inaugurazione dell’esposizione, gli alunni dell’istituto Virtuoso di Salerno, accompagnati dalla dirigente scolastica Ornella Pellegrino e dai loro docenti. La mostra resterà aperta fino al prossimo 8 giugno e ogni sera ci sarà un evento collaterale che vedrà protagonisti altri artisti, scrittori e musicisti campani.

