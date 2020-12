Tac rotta, il sindacato chiede l’intervento Corte dei Conti

di Erika Noschese

Tac rotta presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona. A chiedere l’intervento della Procura e della Corte dei Conti la Cisl Fp, attraverso il segretario generale Pietro Antonacchio che punta il dito contro l’azienda ospedaliera. Ad oggi, infatti, al Ruggi, una delle due Tac è fuori uso mentre l’altra mostra difetti nella riproduzione delle immagini che mette a rischio il pronto soccorso che, da qui a breve, si potrebbe ritrovare impossibilitato ad eseguire le diagnosi necessarie. “Anche le problematiche ovvie e manifeste non scaldano la direzione strategica su dinamiche d’importanza assoluta, come il caso della Tac centro hub regionale per quanto riguarda il trattamento Stroke da ischemico acuto ed emorragico – ha dichiarato Antonacchio

