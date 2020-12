Sul Movimento 5 Stelle pende incognita del doppio mandato

di Erika Noschese

E’ polemica all’interno del Movimento 5 Stelle. A far storcere il naso a simpatizzanti e attivisti la possibile candidatura a sindaco della città di Salerno di Angelo Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa e deputato salernitano, di fatti, eletto in Parlamento già per due legislature oltre che sottosegretario in entrambi i governi Conte sembra intenzionato a scendere in campo in prima persona alle prossime elezioni amministrative. E proprio il tetto dei due mandati sono al centro degli Stati Generali che ancora non si sono conclusi ma potrebbero stravolgere le regole interne del Movimento 5 Stelle.

