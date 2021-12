Successo per #miilluminodirosso tanti Comuni aderisco all’iniziativa

di Monica De Santis

La Camera di Commercio di Salerno, Il comune di Salerno, i comuni di Ercolano, Oria, Sessa Cilento, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia, Angri, San Cipriano Picentino, Conca dei Marini, Pagani, Pellezzano, Montecorvino Rovella ed altri comuni della Regione Campania hanno aderito lo scorso 25 novembre a #M’illumino di rosso la manifestazione di solidarietà contro la violenza sulle donne promossa dalla confederazione produttori agricoli della Campania e nata da un’idea della vice presidente Angela Pisacane. Edifici pubblici e monumenti illuminati per tutta la giornata di rosso per dire No alla violenza sulle donne. Enti pubblici e amministrazioni comunali hanno aderito all’iniziativa di Copagri, dunque, per “accendere una luce” su questo grave fenomeno della violenza sulle donne, un gesto simboli per condannare tutti coloro che attraverso l’uso della forza usano violenza sulle donne, un gesto simbolico per far capire che l’amore in realtà è tutta un’altra storia. E così le città della nostra provincia, o meglio buona parte di queste per un’intero pomeriggio e per un’intera serata si sono illuminate di rosso. Un segnale questo che al tempo stesso ha rappresentato al forza che tutti insieme possiamo mettere per dire no alla violenza sulle donne e ai tanti femminicidi che purtroppo ogni anno si registrano non solo in Italia ma in ogni parte del mondo.

