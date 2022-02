Successo per la prima edizione del concorso “Una cartolina per Te…Renzìn”

Si è conclusa la prima edizione del concorso “Una cartolina per Te…Rezìn”, ideato dall’Anpi Bellizzi, allo scopo di mantenere viva la memoria di quanto accaduto nei campi di concentramento e nello specifico nel ghetto di Terezín, indetto in occasione della Giornata della Memoria. Si tratta di un concorso che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Gaurico di Bellizzi e la scuola Media Tasso di Salerno: gli studenti hanno realizzato una cartolina da inviare ad un bimbo di Terezin. Un percorso che si conclude proprio con il ritiro delle cartoline imbucate dagli alunni in un’apposita buca postale, simbolicamente creata per l’occasione. L’Istituto Comprensivo Bellizzi è una scuola attenta, inclusiva ed aperta alle iniziative territoriali di grande sensibilità sociale come la proposta progettuale dell’Anpi di Bellizzi. “Un progetto di crescita e condivisione che ha saputo coniugare l’esperienza dell’Anpi con la conoscenza della scuola e l’entusiasmo dei ragazzi. Gli studenti sono stati sollecitati a riflettere sul significato della Shoah attraverso la rievocazione empatica della vita condotta dai tanti bimbi ebrei che hanno vissuto nel ghetto di Terenzìn. Le letture degli adulti che hanno dato voce alle emozioni, ai soprusi, alle speranze e ai sogni di questi bambini, hanno rappresentato un modo coinvolgente e nuovo di parlare dell’Olocausto. Gli studenti alla fine hanno cercato di stabilire un contatto profondo, anche se a distanza temporale, con i loro coetanei prigionieri affidando ad una cartolina immaginaria i loro pensieri e messaggi di partecipazione al dolore e alla privazione”, ha dichiarato la dirigente scolastica Rosaria Papalino, ringraziando il corpo docente, il personale Ata, le famiglie, gli alunni e la comunità scolastica tutta per la consueta collaborazione dimostrata e ringrazia l’Anpi per l’impegno profuso nel mantenere sempre vivo il ricordo della Shoah e di quanti hanno sofferto, per evitare che tali tragedie possano ripetersi ancora. Nei prossimi giorni, la commissione decreterà il vincitore/vincitrice, uno per ciascuna scuola, che si aggiudicherà la partecipazione ad un laboratorio artistico messo in palio da Monade, splendida realtà associativa bellizzese.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia