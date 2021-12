Sbarca su Netflix il film “Blue Lips” co-diretto da Antonello Novellino. Da oggi il film sarà presente sulla piattaforma! Un film internazionale con sei personaggi provenienti da diverse parti del mondo, tra cui l’Italia. Un intreccio di vite di uomini e donne di varie età, in momenti cruciali della loro vita. Un film da vedere, da non perdere per l’intreccio della trama, per la buona saldatura narrativa della sceneggiatura che nonostante sia scritta da più autori nel miracolo del montaggio risulta lineare, comprensibile alla portata di tutti, il filo drammatico delle varie vite è alleggerito da ironia risulta in questo senso illuminante quella di Kant che nella “Critica del giudizio” afferma: “in tutto ciò che eccita un riso vivace, scuotente, ci deve essere qualcosa di contraddittorio… Il riso è un affetto che scaturisce dall’ improvvisa risoluzione in nulla di un’aspettativa tesa”, a significare la centralità della violazione delle regole logiche per produrre uno scoppio di riso. Antonello Novellino di Salerno, ma da anni vive a Madrid, con una splendida carriera alle spalle e un lungo percorso nel suo futuro da qualche anno è soprattutto produttore di progetti , di film, di serie Tv, distribuite sulle varie piattaforme, grazie al suo lavoro viaggia tantissimo conoscendo così il mondo.

