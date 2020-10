Studenti e associazioni in piazza contro Conte e De Luca

di Monica De Santis

Si sono ritrovati in piazza Amendola alle 17 associazioni e movimenti studenteschi, collettivi autonomi, associazioni di ragazzi con disabilità, sindacati della scuola, genitori, studenti universitari e lavoratori precari. Tutti insieme per protestare contro il Governo e contro De Luca per la mancanza di certezze, per la mancanza di chiarezza e per una situazione lavorativa ed economica che sta mettendo inginocchio tutta la città. Una manifestazione pacifica nella quale in tanti hanno preso la parola per manifestare il proprio disappunto sulle ultime decisioni prese da chi governa. Al centro di tutto la situazione scuola e quella sanitaria.

