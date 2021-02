Studenti, docenti e genitori del Caccioppoli sul piede di guerra

di Monica De Santis

Le scuole superiori sono sul piede di guerra. Anche a Scafati il ritorno in classe non è stato come quello registrato in molti altri comuni della provincia. Qui gli studenti, ma anche i docenti del liceo Caccioppoli sono arrabiati e non poco con il sindaco, colpevole di non dare risposte alle loro richieste… “Purtroppo ad oggi, racconta la professoressa Patrizia Polverino – dobbiamo registrare la totale indifferenza del primo cittadino di Scafati. I nostri studenti, ma anche noi docenti abbiamo scritto più volte, anche attraverso la sua pagina social, senza mai ottenere nessun tipo di risposta”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

