Stretti nella morsa di un debito, annullata la fideiussione

Pina Ferro

Annullata fideiussione bancari a clienti stretti nella morsa di un debito. Un risultato record come spiega l’avvocato Mario Manzo – Esperto di diritto Bancario Responsabile Ufficio Legale Associazione Antiraket-Antiusura. I clienti avevano prestato la propria garanzia in favore di una società importante nel settore conserviero SpA del salernitano, che nel corso degli anni un noto Istituto di credito aveva concesso via via maggiori crediti ( Finanziamenti aperture di credito , affidamenti bancari ecc. ) , naturalmente la banca – come uso e costume del sistema bancario – aveva imposto ed ottenuto maggiori garanzie dai miei clienti facendo sottoscrivere aumenti di fideiussioni bancarie perché potevano garantire con un cospicuo patrimonio immobiliare di cui erano proprietari per cui nell’ipotesi di fallimento della società la banca avrebbe sicuramente recuperato i propri soldi dai fideiussori .

