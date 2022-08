Strade colabrodo, rattoppate inutilmente

di Marco Visconti

Via Taurano, Traversa Taurano, via Vicinale Macinanti, via Padre Vincenzo Sorrentino, sono le strade colabrodo di Pagani. Sono tanti gli interventi effettuati dalla Gori nell’arco di un anno per queste strade che necessitano spesso di esse re riparate. Si allagano, poi vengono rattoppate e non ci sono verifiche dall’ufficio tecnico del Comune di Pagani. Queste strade rattoppate creano non pochi disagi per chi transita con i motoveicoli. Il cittadino M.M. segnala la miriade di interventi che in continuazione la Gori effettua fra via Taurano, Traversa Taurano (all’altezza del civico 44 – Parco Minerva) e soprattutto via Vicinale Macinanti (nel tratto fra il panificio e la Cappelluccia). Spiega il signor M. M “oggi tornando da lavoro ho visto anche un altro intervento proprio all’altezza del distributore di benzina Gaudioso vicino all’ospedale (dove hanno asfaltato neanche un paio di mesi fa). Hanno reso quelle strade un colabrodo. In via Vicinale Macinanti hanno effettuato svariati interventi in un lasso di tempo di meno di un anno, in un tratto di strada di poche centinaia di metri. Perché non sostituire una volta per tutte la tubazione dato che è marcia? Ieri in Traversa Taurano, all’altezza del civico 44, dove c’è il Parco Minerva, è esplosa la tubazione e si è allagata completamente la strada”. Conclude, “il problema di fondo, per arrivare al nocciolo della situazione, è che il ripristino del manto stradale non è assolutamente fatto a regola d’arte e, cosa ancor più grave, non viene fatta alcuna verifica dell’ufficio tecnico, hanno lasciato terriccio, pericoloso per la circolazione dei veicoli, e rappezzi del manto stradale. Tutto ciò è facilmente documentabile anche fotograficamente” – conclude M.M-. Il Comune di Pagani ha fatto di recente un accordo con la Gori per inserire una nuova rete idrica in via Padre Vincenzo Sorrentino. I lavori dovrebbero iniziare nella prima decade di settembre e concludersi per la seconda decade di ottobre.

