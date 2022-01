Storie in divisa, Gennaro Senatore da 24 anni fedele all’Arma

di Asia Senatore

Il carabiniere è la figura professionale che si occupa di contribuire alla difesa e alla sicurezza pubblica e di contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo, con compiti e poteri decisionali che variano in base al livello ricoperto all’interno dell’Arma dei Carabinieri. Sono uomini e donne impagnati ogni giorno per garantiere la sicurezza a tutti i cittadini. Volti e storie di chi la scelto di dedicare la sua vita in difesa di altri. Proprio come Gennaro Senatore, carabiniere in servizio presso la stazione di Bellizzi… “Quando mi sono arruolato nell’arma dei carabinieri avevo 21 anni, quindi se la matematica non è un’opinione, sono ormai 24 anni che faccio questo lavoro. E ne sono davvero molto fiero ed orgoglioso” Gennaro Senatore a scelto di raccontarsi e di raccontare il suo lavoro, un lavoro che è anche una passione. Passione per la divisa, per l’Arma alla quale si è “nei sicoli fedeli”, ma anche il lato più umano, tra speranze e delusioni, alla scoperta dei motivi più profondi che spingono chi entra nell’Arma a indossare ogni giorno la divisa “La mia passione per l’Arma dei carabinieri, nasce quando ero solo un bambino. Vedevo mio zio indossare la divisa con orgoglio e ascoltavo le storie che mi raccontava su ciò che accadeva sul posto di lavoro. Ricordo che mi affascinavano. Crescendo, sono diventato sempre più consapevole di voler intraprendere questa straordinaria carriera, così studiai assiduamente per poter fare il concorso. E appena avuta l’occasione mi sono iscritto e sono riuscito a superarlo”. Come definirebbe il termine l’Arma dei Carabinieri con una sola parola e perché?” “La parola, che potrebbe meglio rappresentare l’Arma dei Carabinieri, potrebbe essere ‘coraggio’, perché non è sicuramente un lavoro semplice, ma con grandi responsabilità, e bisogna avere il coraggio di sapersele assumere. Bisogna avere il coraggio di mettere la propria vita a rischio, in alcune occasioni per salvare quella di altre o per diffendere qualcuno, o ancora per affrontare dei criminali” C’è mai stato un momento in cui hai pensato di congedarsi? “No, sono sempre stato molto convinto della carriera che volevo intraprendere e molto consapevole delle difficoltà che avrei incontrato così, dinanzi ad ogni problema, mi sono sempre impegnato per poterlo affrontare nel migliore dei modi. Il mio congedo dall’Arma dei Carabinieri ci sarà solo quando deciderò di andare in pensione, fino ad allora continuerò ad indossare con orgoglio la mia divisa. Amo il mio lavoro e sono orgoglioso di contribuire alla vita di tutta la comunità, incontrare gente di ogni tipo che ti chiede aiuto ed è riconoscente all’Arma e al servizio che offriamo loro tutti i giorni” Come ha già detto, non è un lavoro semplice, quello del carabiniere. Cosa consiglieresti ai giovani che desiderano accingersi a questo percorso?” “Certamente di dedicarsi con passione a questa professione e poi un altro ingrediente fondamentale per la riuscita di un’eccellente carriera è la determinazione. Bisogna credere in quello che si fa e che si vuole fare. Ma soprattutto ci vuole coraggio e tanta buona volontà. Questo insieme con una buona preparazione scolastica può dare a tutti la possibilità di indossare questa bellissima divisa, orgoglio della nostra Nazione”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia