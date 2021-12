Storie al balcone- segnali di vita in tempo di morte

Si svolgerà oggi, alle ore 18, presso la sala concerto San Lorenzo la presentazione di “Storie la balcone- segnali di vita in tempo di morte”, il libro firmato da Silvana Scocozza e pubblicato da Edizioni Il Saggio. Tema portante del volume è l’evento drammatico che ha segnato il recente passato e, tuttora, condiziona il nostro presente. Un accadimento di portata epocale che ha messo, e continua a mettere, a dura prova la salute fisica e psichica di noi tutti, il nostro stare al mondo, le nostre vite: l’emergenza sanitaria da Covid-19. Scritto in uno stile a metà strada tra la cronaca e il racconto, “Storie al balcone” è come un diario corale della pandemia, un racconto a più mani di un tempo sospeso che, fin dal suo inatteso esordio, ha brutalmente messo in discussione ogni certezza. Quel tempo in cui ciascuno di noi ha dovuto, necessariamente, imparare a fare i conti con la morte e trovare, altresì, la forza per lanciare, forte, il proprio “segnale” di vita; il proprio e necessario stratagemma per sopravvivere allo stravolgimento di ogni cosa, di ogni consuetudine e, perfino, dei rapporti umani.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia