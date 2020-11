Stile: “L’ammontare dei debiti boccia il sindacato Torquato”

di Erika Noschese

Contestano il metodo e la mancata condivisione degli atti i consiglieri di Nocera Coraggiosa che nel corso dell’ultimo consiglio comunale si sono astenuti sul voto relativo al bilancio consuntivo di Nocera Inferiore. A spiegarlo è il leader della lista, Vincenzo Stile: “Ci siamo astenuti perché non abbiamo avuto la condivisione durante tutto il processo in cui la Corte dei Conti ha valutato i bilanci dei 3 anni precedenti al 2019. Non abbiamo avuto condivisione né notizie relative alla diatriba che si stava sviluppando – ha dichiarato Stile

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia