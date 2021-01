Stefania Serra, ufficialmente in campo da “facilitatore” de La Nostra Libertà

di Erika Noschese

Tasse ridotte per le attività nate da meno di tre anni. È una delle proposte di Stefania Serra titolare di Fidesa Soluzioni di Impresa, candidata al consiglio comunale con La Nostra Libertà, la lista civica guidata da Antonio Cammarota, candidato alla carica di sindaco. La Serra si pone come “facilitatore” perché La Nostra Libertà si schiera dalla parte delle imprese con un delegato per le Partite Iva.

