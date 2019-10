Stati generali della Lega per guardare alle Regionali

di Andrea Pellegrino

La Lega campana esulta e guarda alle prossime elezioni. Ieri pomeriggio a Salerno presente quasi tutto lo stato maggiore del partito di Matteo Salvini, ad eccezione del coordinatore regionale Volpi che ha lasciato l’incarico dopo la nomina alla presidenza del Copasir. Dopo le elezioni in Umbria, il tavolo nazionale si riunirà per definire le candidature a governatore nelle altre regioni chiamate al voto. «Abbiamo atteso i risultati dell’Umbria – spiega Gianluca Cantalamessa – ora attendiamo le indicazioni nazionali per poi concentrarci sulla Campania ma soprattutto sul programma e sulla formazione delle liste che devono rappresentare le tante peculiarità di questa regionale. Abbiamo – prosegue il presidente regionale della Lega – già incontrato gli alleati e abbiamo deciso di aprire anche alle tante realtà civiche». Avanti tutta anche per l’europarlamentare Lucia Vuolo: «Vogliamo vincere anche in Campania e ci riusciremo. Così come riusciremo ad ottenere ottimi consensi per la Lega. Tante persone – prosegue Lucia Vuolo – hanno già mostrato disponibilità a candidarsi. Nei prossimi giorni si valuteranno tutti questi profili ma sono sicuro che ci sarà una squadra forte e una coalizione forte».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia