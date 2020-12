Stasi “saluta” la maggioranza di Napoli

di Erika Noschese

“Io ero tentato a non candidarmi più, perchè tutte le battaglie che ho portato avanti e non ultima quella di un senza fissa dimora che per una carta d’identità sta sbattendo da sei mesi, vi fa capire l’attenzione che quest’amministrazione ha nei confronti degli ultimi”. Parla così il consigliere Pietro Stasi che, nel pomeriggio di ieri, ha annunciato il suo sostegno al candidato sindaco Michele Sarno con il quale scendere in campo alle prossime amministrative 2021. Stasi questa mattina lascerà la maggioranza, per passare tra i banchi dell’opposizione. “Le persone che hanno bisogno, che vivono un disagio non trovano risposte in quest’amministrazione – ha dichiarato Stasi

